Hannover

Althusmann und Thümler verleihen Innovationspreis

27.08.2019, 01:23 Uhr | dpa

Der Innovationspreis Niedersachsen wird heute Abend in Hannover in den Kategorien "Vision", "Kooperation" und "Wirtschaft" verliehen. Als Schirmherren nehmen Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Wissenschaftsminister Björn Thümler (beide CDU) teil. Gesucht wurden Projekte mit "bahnbrechenden Ideen oder spektakulären Lösungsansätzen". Neun Innovationen sind nominiert. Unter anderem gehen ein autonomer Roboter zur Unkrautbekämpfung und eine App zur Analyse von Nahrungsmitteln ins Rennen. Die Auszeichnungen in den drei Kategorien sind jeweils mit 20 000 Euro dotiert.