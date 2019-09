Hannover

Festnahme nach blutigem Streit vor Shisha-Bar

14.09.2019, 12:18 Uhr | dpa

Nach dem blutigen Streit vor einer Shisha-Bar in Hannover ist ein 20-Jähriger festgenommen worden. Ein Türsteher habe den Tatverdächtigen wiedererkannt, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Bei der Auseinandersetzung am 7. September mit mehreren beteiligten Männern erlitt ein 19-Jähriger lebensgefährliche Stichverletzungen. Sein 18 Jahre alter Begleiter wurde mit Messerstichen leicht verletzt. Die beiden Männer nahmen sich anschließend ein Taxi und fuhren in eine Klinik. Der am Freitagabend gefasste 20-Jährige sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, ermittelt wird wegen versuchten Totschlags.