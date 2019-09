Hannover

Ex-Nationalspieler Aogo debütiert für Hannover 96

14.09.2019, 12:21 Uhr | dpa

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo feiert sein Debüt für Hannover 96. Der 32 Jahre alte Defensivmann steht in der Startaufstellung der Mannschaft von Trainer Mirko Slomka für das Heimspiel der Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky). Unter der Woche hatte Aogo zeitweise noch erkrankt gefehlt. Ein weiterer Neuzugang muss zunächst noch auf sein Debüt warten: Marc Stendera, der von Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Absteiger gewechselt ist, sitzt erst einmal auf der Bank. 96 will gegen die Ostwestfalen seinen ersten Saisonsieg holen.