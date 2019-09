Hannover

Niedersachsen will Zentrum für Wasserstofftechnologie werden

17.09.2019, 15:54 Uhr | dpa

Niedersachsen will die großflächige Nutzung der bislang noch in der Erprobung befindlichen Wasserstofftechnologie auf Basis erneuerbarer Energien vorantreiben. "Wir müssen diesen grünen Wasserstoff als Schlüsselindustrie in Niedersachsen entwickeln", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Hannover. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) forderte er vom Bund ein Konzept zum Aufbau einer bundesweiten Wasserstoffwirtschaft. "Wir brauchen die industrielle Anwendung von Wasserstoff", sagte Althusmann. Außer in der Schwerindustrie sei die Technik zum Antrieb von Lastwagen und Bussen interessant. Über die niedersächsische Initiative soll nun der Bundesrat beraten.