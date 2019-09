Hannover

Projekt "Starke Lehrer - starke Schüler" startet

25.09.2019, 15:16 Uhr | dpa

Das niedersächsische Kultusministerium hat in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung am Mittwoch das Modellprojekt "Starke Lehrer - starke Schüler" vorgestellt. Das Ziel sei die Stärkung von Lehrern im Umgang mit Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung. "Politische Bildung und Demokratiebildung sind Teil unserer Schulen, und diesen Teil gilt es, zu stärken und zu fördern", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). An dem Projekt nehmen 17 Lehrkräfte an sechs berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen aus Niedersachsen teil. Das Institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz Universität Hannover unterstützt die Arbeit, unter anderem indem es Materialien zur Verfügung stellt und Lehrer in Bezug auf das Projekt berät.