Hannover

Slomka hat Aufstieg noch nicht abgeschrieben

27.09.2019, 13:53 Uhr | dpa

Trotz des bislang enttäuschenden Saisonverlaufs sieht Hannovers Trainer Mirko Slomka weiter Chancen auf eine direkte Rückkehr in die Erste Liga. "Ich schreibe das Thema Aufstieg noch nicht ab", sagte Slomka am Freitag vor dem Absteigerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg am Montagabend (20.30 Uhr). "Stuttgart und der HSV haben beide beeindruckende Teams, sie haben aber noch keine Krisensituation gehabt, die in einer Saison immer kommt", sagte der 96-Coach.

Die Niedersachsen liegen nach sieben Spieltagen bereits acht Punkte hinter dem HSV und neun Zähler hinter dem VfB zurück. Vor allem im eigenen Stadion tun sich die 96er bislang schwer und sind daheim in dieser Saison noch ohne Sieg. "Wir wissen, dass wir zu Hause punkten müssen", sagte Slomka. Immerhin gelang am vergangenen Wochenende ein wichtiger Sieg in Kiel. "Diesen Rückenwind wollen wir natürlich mitnehmen", sagte Slomka.

Verzichten muss der 96-Coach gegen Nürnberg auf den Brasilianer Felipe, der mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Cedric Teuchert, Josip Elez und Emil Hansson. Slomka forderte von seiner Mannschaft, die sich am Donnerstag fast geschlossen den Sieg von Hannovers Handballern gegen Flensburg anschaute, mehr Konstanz. "Wir haben noch nicht das gesamte Potenzial der Mannschaft und jedes Einzelnen aktiviert. "