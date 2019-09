Hannover

Weil startet nach Singapur und Indonesien

27.09.2019, 15:59 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bricht an diesem Sonntag zu einer einwöchigen Reise nach Südostasien auf. Bei verschiedenen Terminen in Singapur und Indonesien geht es um verstärkten Handel, mögliche Investitionen, eine engere Zusammenarbeit der Häfen und die Hannover Messe im kommenden Jahr, bei der Indonesien Partnerland ist. "Die gesamte Region ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsraum, und sie wird zukünftig noch eine deutlich größere Bedeutung bekommen", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. Er wird von einer Delegation von etwa 40 Mitreisenden aus Wirtschaft, Forschung und Politik begleitet.

Zunächst geht es nach Singapur. Der Stadtstaat habe "schon heute eine große strategische Bedeutung für viele niedersächsische Unternehmen", sagte Weil. "Singapur ist das Tor nach Asien. Hier gibt es gute Ausgangsmöglichkeiten, den asiatischen Markt anzusteuern."

Er wolle mit Regierungsvertretern diskutieren, wie sich die wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen lassen - geplant ist etwa ein Treffen mit Handelsminister Chan Chun Sing. Nach Angaben der Staatskanzlei rangierte Singapur als Zielland für Exporte aus Niedersachsen zuletzt nur auf Platz 39, der Wert von Ausfuhren wie Autos, Autoteilen und Maschinen dorthin betrug 313 Millionen Euro.

"Es gibt auch gesonderte Themen, die wichtig sind", ergänzte Weil. Dazu gehöre die Zusammenarbeit der Seehäfen: "Singapur hat einen der größten Containerhäfen der Welt. Im Hinblick auf mögliche Kooperationen mit dem Jade-Weser-Port ist es für uns interessant, die Kontakte zu vertiefen." Auch Singapurs Ansatz beim sozialen Wohnungsbau habe ihn neugierig gemacht: "Ich hoffe, dass ich daraus auch Anregungen für die Politik in Niedersachsen gewinnen kann." Auf dem Programm steht zum Beispiel die Besichtigung von Musterwohnungen.

Mitte der Woche fliegt Weil weiter in die indonesische Hauptstadt Jakarta. "Auch Indonesien ist für uns als Wirtschaftspartner sehr interessant", sagte der Regierungschef. Aus Niedersachsen gingen 2018 Exporte für 197 Millionen Euro in das 260-Millionen-Einwohner-Land, neben Milchprodukten beispielsweise auch Maschinen.

Vor der nächsten Hannover Messe im April 2020 wolle er zusammen mit Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler in dem Partnerland "intensiv werben", kündigte Weil an. "Viele niedersächsische Unternehmen beschäftigt die Frage: Wo können wir neue Märkte gewinnen? Die Asean-Region und Indonesien könnten eine Antwort sein." Er wolle in Jakarta allerdings auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft über Probleme des Landes sprechen.