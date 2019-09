Hannover

Polizei sucht in Hannover nach flüchtigem Gewalttäter

27.09.2019, 19:33 Uhr | dpa

Bei der Fahndung nach einem flüchtigen Gewalttäter aus Göttingen ist die Polizei am Freitagabend einem Hinweis in Hannover nachgegangen. Das sagte eine Polizeisprecherin in Göttingen auf Anfrage. Nach Informationen von "Bild.de" soll sich der 52 Jahre alte Verdächtige am Freitagabend zuerst bei einem Anwalt in Hannover gemeldet haben und dann direkt wieder untergetaucht sein. Dazu äußerte sich die Polizeisprecherin zunächst nicht.

Der Gesuchte soll am Donnerstag eine Frau in Göttingen getötet und eine zweite schwer verletzt haben. Am Freitagmorgen war der Mann in Elze bei Hildesheim der Polizei aus einem Zug entkommen.