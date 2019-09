Hannover

Hannover empfängt Nürnberg im Duell der Erstliga-Absteiger

30.09.2019, 00:52 Uhr | dpa

Im Duell der Erstliga-Absteiger empfängt Hannover 96 heute Abend den 1. FC Nürnberg. Ab 20.30 Uhr geht es für die Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga darum, mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen. Allerdings hat das Team von Trainer Mirko Slomka in dieser Saison bislang noch kein Spiel im heimischen Stadion gewonnen. Zuletzt gab es aber immerhin auswärts ein Erfolgserlebnis bei Holstein Kiel. Daran will Hannover nun daheim anknüpfen. Nürnberg tut sich bislang auch schwer und hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto als Hannover.