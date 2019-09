Hannover

Arbeitslosigkeit in Bremen leicht gesunken

30.09.2019, 10:20 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Bremen ist im September leicht gesunken. 35 993 Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie die Arbeitsagentur am Montag mitteilte. Das waren 1178 Menschen weniger als im August. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,0 Prozent nach 10,3 Prozent im August. Im Vergleich zum September vor einem Jahr ist der Bremer Arbeitsmarkt aber schwächer. Damals lag die Quote um 0,3 Prozentpunkte niedriger. Vor allem Menschen ohne Berufsabschluss hätten Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. "Zwei Drittel aller Arbeitslosen im Land Bremen haben keine formale Qualifikation."