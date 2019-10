Hannover

Weil beendet Reise: "Wir haben die Trommel gerührt"

05.10.2019, 09:41 Uhr | dpa

Die aufstrebenden Märkte Südostasiens dürften für die niedersächsische Wirtschaft nach Überzeugung von Ministerpräsident Stephan Weil eine immer wichtigere Rolle spielen. Zum Abschluss einer einwöchigen Reise nach Singapur und Indonesien sagte der SPD-Politiker, die Wirtschaftsbeziehungen in die Region hätten großes Potenzial - mit Blick auf den Handel und die Häfen, aber auch auf die Geschäfte von VW, die Messe und den Wohnungsbau.

"Der Asean-Raum ist einer der wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt, über 600 Millionen Menschen leben hier", erklärte Weil. Dieser Markt werde "für die deutschen Unternehmen noch an Bedeutung gewinnen". Er war mit einer 40-köpfigen Delegation in der Region unterwegs.

In Singapur ging es etwa um Hafenwirtschaft und Außenhandel. "Der Containerhafen ist der zweitgrößte der Welt. Das ist schon eine andere Liga als der Jade-Weser-Port", meinte Weil. "Aber meine Gesprächspartner waren gut unterrichtet darüber, wie unsere Hafenstruktur in Deutschland aussieht." Auch angesichts größer werdender Containerschiffe könne man viel voneinander lernen.

Ein weiterer Schwerpunkt war der öffentliche Wohnungsbau. "Es gibt hier ein ganzheitliches Konzept mit den Säulen Wohnraumversorgung, Altersversorgung und Integrationspolitik", berichtete Weil. Eine staatliche Agentur sei dafür zuständig. Zudem erhielten Mieter das Angebot, Erbbaurechte einzugehen und so "in eine Rolle zu kommen, die sonst nur Eigentürmer haben". "Es ist ein Beleg dafür, dass man öffentliche Wohnbaupolitik langfristig anlegen muss", sagte Weil. "Für die deutsche Wohnungspolitik in Kommunen und Ländern könnte man überlegen, welche Elemente aus Singapur als Anregung dienen könnten."

Die Chancen seien auch im Schwellenland Indonesien mit seinen mehr als 260 Millionen Einwohnern beträchtlich. "Aus strategischen Gründen sind wir gut beraten, Indonesien mehr in den Blick zu nehmen", sagte Weil. Er informierte sich über die Arbeit in einem VW-Montagewerk. "Es gibt gute Aussichten, dass der Tiguan nicht das letzte Modell ist, das hier endmontiert werden könnte. Es gibt eine immer größer werdende Mittelschicht, ein erstaunliches Interesse an E-Mobilität."

Im kommenden Frühjahr ist Indonesien Partnerland der Hannover Messe. "Wir haben die Trommel gerührt", sagte Weil. Die Messe sei eine gute Gelegenheit, Indonesiens Marktpotenzial zu zeigen. "Umgekehrt werden bisher nicht alle anderen Aussteller wissen, wie groß die Wachstumsperspektiven in Indonesien sind." Er gehe davon aus, dass Präsident Joko Widodo und mehrere Regierungsmitglieder kommen.