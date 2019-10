Hannover

Honé sieht Glaubwürdigkeit der Klimapolitik in Gefahr

07.10.2019, 12:24 Uhr | dpa

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé will bei der EU für konsequenten Klimaschutz und finanzielle Planungssicherheit für die Regionen werben. Die Politik werde unglaubwürdig, wenn sie sich einerseits Klimazielen verpflichte, diese aber nicht konkret umsetze, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Hannover vor einer dreitägigen Reise nach Brüssel. "Wir müssen ambitioniert handeln." Sie unterstütze daher das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 - dann soll maximal so viel Treibhausgas ausgestoßen werden wie auch kompensiert wird.

Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, die Bundesregierung habe ihr Klimapaket entschärft und dabei auch das Versprechen, Deutschland werde bis 2050 keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen, abgeschwächt. Das Bundesumweltministerium widersprach dem Bericht.

Honé betonte zudem, wie wichtig eine verlässliche Finanzierung der EU für die Förderung der Regionen sei. Angesichts des bevorstehenden Brexits drohe Brüssel ein Einnahmeverlust von 14 Milliarden Euro. Sie werde Haushaltskommissar Günther Oettinger daher vorschlagen, der EU-Kommission eigene Einnahmen zu verschaffen, etwa mit einer Finanztransaktionssteuer. Das Bundesfinanzministerium sei dafür offen, andere Mitgliedstaaten wie die Niederlande aber dagegen.

Dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, will Honé ein Positionspapier überreichen, in dem sie Niedersachsens Erwartungen an die künftige Kommission formuliert. Neben der Förderung des ländlichen Raums und der Vereinbarkeit von Klima- und Industriepolitik betont die Ministerin dabei soziale Regelungen wie Grundsicherung und Arbeitnehmerrechte.