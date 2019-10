Hannover

Radfahrer erkannt: Lkw-Abbiegeassistent bisher einwandfrei

08.10.2019, 06:16 Uhr | dpa

Ein Pilotprojekt mit Lkw-Abbiegeassistenten zur Vermeidung von Unfällen mit Radfahrern ist nach Einschätzung des niedersächsischen Verkehrsministeriums zufriedenstellend gestartet. Bislang seien die Erfahrungen der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr positiv, teilte das Ministerium in Hannover sechs Monate nach Beginn des Projekts auf Anfrage mit. Das System arbeite einwandfrei: Radfahrer in kritischen Zonen würden zuverlässig erkannt, die Lasterfahrer erhielten daraufhin ein Warnsignal. Damit leiste der Abbiegeassistent einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, wenn Lastwagenfahrer beim Abbiegen Radfahrer oder Fußgänger im toten Winkel übersehen. So warb Ende August angesichts einer gestiegenen Zahl von Verkehrstoten im Land auch die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen für Abbiegeassistenten in Lastwagen.

In dem Anfang April gestarteten Pilotprojekt sind bisher zwei landeseigene Fahrzeuge mit dem Warnsystem ausgestattet worden: ein Unimog im Mähbetrieb und ein Lkw mit angebautem Frontschneepflug der Straßenmeisterei Sarstedt. Stufenweise sollen weitere Fahrzeuge nachgerüstet werden. Die Entscheidung darüber fällt nach Auskunft des Ministeriums spätestens nach Abschluss der Winterperiode.

Von 2022 an sind elektronische Warnsysteme für neue Laster in der EU vorgeschrieben. In anderen Bundesländern laufen daher ebenfalls Pilotprojekte zum Test von Abbiegeassistenten.