Hannover

Zeitung: Pistorius kritisiert Fazit von EU-Ministertreffen

08.10.2019, 19:57 Uhr | dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat nach einem Zeitungsbericht Sanktionen für EU-Staaten gefordert, die sich nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen wollen. Pistorius kritisierte gegenüber der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" (Mittwoch) das Ergebnis des Treffens der EU-Innenminister am Dienstag in Luxemburg. Es sei beschämend und skandalös, dass sich die Innenminister nicht auf eine geregelte Aufnahme von Bootsflüchtlingen geeinigt hätten. Der SPD-Politiker sprach sich dafür aus, dass Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten bei der Rettung von Bootsflüchtlingen vorangehen sollten. "Dann brauchen wir eben eine Koalition der Willigen, die verantwortungsbewusst agiert", sagte er.