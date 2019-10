Hannover

Ruckeliger Start: Digitale Kfz-Zulassung verzögert sich

11.10.2019, 05:33 Uhr | dpa

Die Einführung der digitalen Kfz-Zulassung verzögert sich in vielen niedersächsischen Kommunen. Eigentlich sollten Bürgerinnen und Bürger schon zum 1. Oktober die Möglichkeit haben, ihr Auto online an- oder umzumelden. In Städten wie Hannover, Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg und Wolfsburg wird die Umstellung aber noch bis mindestens kommende Woche dauern, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Einige Verwaltungen meldeten, es gebe Probleme mit der zentralen Software des Bundesverkehrsministeriums, über die Zulassungen künftig digital abgewickelt werden sollen. Andere gaben hausinterne IT-Probleme als Grund an. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.