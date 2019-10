Hannover

Burn-out-Rücktritt: Weil verurteilt Hassbotschaften

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Hassbotschaften an Politiker in sozialen Medien verurteilt. "Ich würde mir wünschen, dass unsere ganze Gesellschaft noch achtsamer wird, was den Umgang miteinander anbelangt und mit Menschen, die in welcher Weise auch immer in der Öffentlichkeit stehen", sagte Weil am Freitag in Hannover.

Der Ministerpräsident reagierte damit auf den Rücktritt des Hamelner Landrats Tjark Bartels (SPD), der im Missbrauchsfall von Lügde wegen Behördenversagens unter Druck geraten war. Als Gründe für seinen Rückzug nannte der Kommunalpolitiker einen Burn-out und Anfeindungen in sozialen Medien. "Auch ich habe das jahrelang ausgehalten. Im Fall Lügde war meine Grenze deutlich überschritten", sagte Bartels am Freitag.

Weil betonte: "So verabscheuenswürdig auch die Verbrechen von Lüdge waren, sie rechtfertigen keinesfalls Hassbotschaften in sozialen Medien gegen politisch Verantwortliche oder gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Institutionen." Der Landrat habe die notwendigen Schlussfolgerungen in aller Konsequenz gezogen, damit sich solche Fehler wie im Fall Lügde nicht wiederholten.