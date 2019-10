Hannover

Gesundheitsministerium wirbt für Grippe-Impfung

15.10.2019, 02:40 Uhr | dpa

Vor Beginn der Grippesaison wirbt Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann für eine Schutzimpfung. Heute will die SPD-Politikerin über die Bedeutung der Vorsorge informieren und sich selbst impfen lassen. In der vergangenen Grippesaison starben laut Landesgesundheitsamt 74 Menschen in Niedersachsen an der echten Grippe, der sogenannten Influenza, rund 10 600 laborbestätigte Influenzafälle wurden der Behörde übermittelt.

Die typische Grippesaison beginnt in der Regel im Dezember oder Januar und dauert bis März oder April. Laut Landesgesundheitsamt ist eine frühzeitige Immunisierung wichtig: Nach dem Stich mit der Nadel dauert es bis zu 14 Tage, bis sich der Impfschutz vollständig aufbaut.