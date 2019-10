Hannover

Niedersachsen prüft Widerruf von Tierversuchsgenehmigungen

16.10.2019, 15:39 Uhr | dpa

Nach Hinweisen auf Quälerei von Affen und Hunden prüft das Land Niedersachsen den Widerruf aller Genehmigungen für Tierversuche in einem privaten Labor in Mienenbüttel (Landkreis Harburg). Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) habe nach Sichtung von heimlich aufgenommenem Videomaterial bereits vor einer Woche Strafanzeige gegen das Labor erstattet, sagte die Tierschutzreferentin im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, Dorit Stehr, am Mittwoch. Bei der jüngsten behördlichen Prüfung der Versuchsanstalt einen Tag zuvor seien Ungereimtheiten aufgefallen, ein schriftlicher Bericht dieses Besuchs liege aber noch nicht vor.

"Wir fordern keine Scheinlösungen, sondern einen sofortigen Schutz der Tiere, und das geht nur durch die Schließung des Tierlabors", sagte Friedrich Mülln von der Organisation Soko Tierschutz. "Das System Tierversuch ist unmoralisch und gefährlich". Er rief für diesen Samstag zu einer Demonstration in Neugraben bei Hamburg auf. Das Labor hat seinen Hauptsitz in Hamburg und auch einen Standort im Kreis Plön (Schleswig-Holstein). Der Agrarausschuss des niedersächsischen Landtages hatte das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt.