Hannover

FDP solidarisiert sich mit Bauern gegen Agrarpaket

21.10.2019, 13:47 Uhr | dpa

Im Streit um die Umweltbemühungen der Landwirtschaft stellt sich die FDP auf die Seite der Bauern und kritisiert die Agrarpolitik auf Landes- und Bundesebene. "Wir sehen, dass die Landwirte immer mehr zum Buhmann werden", sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. "Das halten wir nicht länger für hinnehmbar." Im Landtag beantragen die Liberalen daher unter anderem eine Überprüfung der als zu stark nitratbelastet eingestuften Gebiete in Niedersachsen. Zudem soll sich das Land für eine Überarbeitung des Agrarpakets der Bundesregierung einsetzen. Für Dienstag sind bundesweit Kundgebungen von Landwirten angekündigt.

Die EU-Kommission hatte die Bundesregierung Ende Juli ermahnt, mehr gegen die Verunreinigung des Grundwassers mit Nitrat zu unternehmen. Gelingt das nicht, drohen Deutschland Geldstrafen in Millionenhöhe.

Das Agrarpaket im Bund sieht unter anderem Einschränkungen für den Unkrautvernichter Glyphosat, mehr Geld für Umwelt- und Klimaschutz, ein freiwilliges Tierschutzlabel und ein Aktionsprogramm für den Insektenschutz vor.