Disziplinarverfahren gegen Polizisten: Entscheidung erwartet

23.10.2019, 02:40 Uhr | dpa

Das Verwaltungsgericht Hannover will heute entscheiden, ob ein strafrechtlich verurteilter Bundespolizist aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird. Dem seit Mai 2015 freigestellten Beamten werden zahlreiche inner- und außerdienstliche Pflichtverstöße vorgeworfen. Es geht unter anderem um das unberechtigte Fotografieren eines in Gewahrsam Genommenen, das Versenden eines Fotos mit herabwürdigenden Inhalten, den Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie unerlaubten Waffen- und Munitionsbesitz. Das Amtsgericht Hannover hatte den Mann im Juli 2016 zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der Polizeiobermeister war zunächst wegen Folter-Vorwürfen ins Visier geraten, weil er ein Handyfoto, auf dem ein auf der Wache gefesselter Flüchtling zu sehen ist, mit einem verächtlichen Kommentar an einen Kollegen geschickt hatte. Später erklärte er, die von ihm behauptete Misshandlung sei nur Prahlerei gewesen. (Az. 14 A 445/19)