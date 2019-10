Hannover

Althusmann besucht mit Wirtschaftsdelegation Ostafrika

26.10.2019, 11:31 Uhr | dpa

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fliegt am Sonntag mit einer Wirtschaftsdelegation nach Ostafrika. Stationen der siebentägigen Reise sind Ruanda, Uganda und Kenia. 2019 seien die Importe und Exporte aus und nach Afrika kräftig gestiegen, die deutsche Regierung wolle mehr Investoren nach Afrika locken, teilte das niedersächsische Wirtschaftsministerium vor der Reise mit. Neben Gesprächen zu wirtschaftlichen und politischen Fragen stehen auch Unternehmensbesichtigungen auf dem Programm. Die Reise beginnt in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, wo Volkswagen Fahrzeuge montiert und wo bald 50 E-Golf-Modelle fahren sollen. Althusmann war von 2013 bis 2016 Leiter der Landesvertretung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung für Namibia und Angola mit Sitz in der namibischen Hauptstadt Windhuk.