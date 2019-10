Hannover

Klinikvertreter informieren Landtag über Alltags-Probleme

28.10.2019, 03:54 Uhr | dpa

Krankenhausvertreter aus mehreren niedersächsischen Städten berichten heute im Landtag in Hannover über die Situation in ihren Kliniken. Sie werden in einer Sitzung der Enquete-Kommission zu Wort kommen, die seit Monaten daran arbeitet, Vorschläge für die Verbesserung der medizinischen Versorgung in Niedersachsen zu machen. Neben Vertretern von Kliniken aus Emden, Osterholz, Hannover und Diepholz soll auch eine Mitarbeiterin des Sozialdezernats Wolfsburg eine Einschätzung abgeben.

Die Enquete-Kommission zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Niedersachsen hatte der Landtag im vergangenen Jahr eingesetzt. Der Pflegenotstand ist dabei wohl das drängendste Problem, bis zum Jahr 2030 fehlen nach einer Prognose des Sozialministeriums allein in der Altenpflege zwischen 21 000 und 52 000 Mitarbeiter. In vielen Krankenhäusern in Niedersachsen gibt es zudem einen Investitionsstau. Und sie Zahl der Kliniken sank etwa durch Zusammenlegungen und Insolvenzen in den vergangenen Jahren auf 174 (Juni 2018).