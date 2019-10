Hannover

Steuerzahlerbund prangert in Schwarzbuch Verschwendung an

29.10.2019, 02:02 Uhr | dpa

Bernhard Zentgraf, Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt) in Niedersachsen und Bremen. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Bund der Steuerzahler stellt heute sein Schwarzbuch vor, in dem besonders drastische Fälle von Steuerverschwendung in Niedersachsen und Bremen angeprangert werden. Kritisiert werden in dem jährlich erscheinenden Bericht unter anderem sinnlose Neubauten, Fehlplanungen oder unnütze Anschaffungen.

In der Vergangenheit brachte das Schwarzbuch immer wieder skurrile Fälle zu Tage: So beklagte der Steuerzahlerbund im vergangenen Jahr, dass die Stadt Hannover für 11 000 Euro einen "Wolfsanhänger" kaufte - und den dahin nie eingesetzt hatte. Im selben Jahr schaffte es ein Fall aus dem Weserbergland ins Schwarzbuch: Dort war für 142 000 Euro eine Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr gebaut worden - sie war für moderne Mähdrescher aber zu schmal.