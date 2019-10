Hannover

Arbeitslosenquote in Bremen liegt weiter bei 10 Prozent

30.10.2019, 10:18 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen hat sich im Oktober im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Die Quote lag weiterhin bei 10 Prozent, wie die Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Insgesamt waren rund 36 000 Menschen arbeitslos gemeldet - das waren 6,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Gestiegen ist die Arbeitslosigkeit hauptsächlich unter Menschen aus den EU-Ost-Staaten und aus den Asylherkunftsländern", hieß es. Deren Vermittlung in Jobs sei oft schwierig, da viele nur begrenzt Deutsch sprechen und keine Berufsabschlüsse haben. "Gesucht werden aber vor allem ausgebildete Fachkräfte", sagte die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh. "Die Personalnachfrage der Betriebe lässt allerdings nach, daran ist eine Eintrübung der Konjunktur erkennbar."