Hannover

Viele Unternehmen schützen Daten nicht ausreichend

05.11.2019, 12:06 Uhr | dpa

Viele niedersächsische Unternehmen setzen den vorgeschriebenen Datenschutz nicht ausreichend um. In einer branchenübergreifenden Prüfung schnitten lediglich 9 von 50 Unternehmen überwiegend zufriedenstellend ab - bei 32 gab es vereinzelt Handlungsbedarf, 9 weitere wiesen erhebliche Defizite auf. Das geht aus einem Bericht der Datenschutzbeauftragten Barbara Thiel hervor. Die Defizite seien "sehr besorgniserregend", sagte Thiel.

Verbesserungen sind demnach unter anderem beim Schutz von IT-Netzwerken gegen Cyberangriffe notwendig. Problematisch sei, dass viele Unternehmen dabei den Fokus fast ausschließlich auf den Schutz eigener Interessen gelegt hätten.

Die Datenschutzbeauftragte hatte kurz nach Geltungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Sommer 2018 einen Fragebogen an 50 größere Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen geschickt. Die Bewertung wurde nach einem Ampelsystem vorgenommen. In einigen der neun mit Rot bewerteten Unternehmen sind noch in diesem Jahr weitere Kontrollen geplant. Wenn dabei schwerwiegende Verstöße gegen die Datenschutzregeln festgestellt werden, drohen den Verantwortlichen auch Bußgelder.