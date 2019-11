Hannover

Continental feiert Richtfest für neue Konzernzentrale

06.11.2019, 17:44 Uhr | dpa

Die neue Konzernzentrale des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental nimmt langsam Form an. Am Mittwoch feierte das Unternehmen Richtfest für den Gebäudekomplex an der Hans-Böckler-Allee in Hannover. Dazu kam neben Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Spatenstich war im Sommer 2018, den Plänen zufolge soll der neue Firmensitz für zunächst 1250 Mitarbeiter Ende des kommenden Jahres fertiggestellt und dann spätestens 2021 bezogen werden. Anschließend ist noch eine Erweiterung geplant. Hintergrund des Bauvorhabens ist Platzmangel in der bisherigen Hauptverwaltung des Dax-Unternehmens an der Vahrenwalder Straße.