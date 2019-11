Hannover

Sommersonne und Herbstregen sorgen für gute Apfelernte

07.11.2019, 12:26 Uhr | dpa

Der Regen ist noch zur rechten Zeit gekommen: Die Apfelernte in Niedersachsen fällt im laufenden Jahr besser aus als 2018. Nach Schätzungen des Landvolks haben Apfelbauer zwischen 5 und 15 Prozent mehr Früchte geerntet. Die Saison ist so gut wie abgeschlossen. Die Wachstumsbedingungen seien in diesem Jahr optimal gewesen, teilte das Landvolk am Donnerstag mit. Verbraucher dürften sich deshalb auf sonnengereifte, große und süße Äpfel freuen.

Ulrich Buchterkirch von der Fachgruppe Obstbau sieht im regionalen Obstanbau und -konsum den Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit. Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verzehr von 22 Kilogramm im Jahr bleibt der Apfel den Angaben zufolge das beliebteste Obst der Menschen in Deutschland.