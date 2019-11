Hannover

Sprengung von Fahrkartenautomaten: Urteil erwartet

08.11.2019, 03:39 Uhr | dpa

Immenser Schaden, aber vergleichsweise geringe Beute: Im Prozess gegen eine Bande, die Fahrkartenautomaten gesprengt haben soll, wird heute am Landgericht Hannover das Urteil erwartet. Ursprünglich angeklagt waren vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren wegen Sprengstoffexplosionen, Bandendiebstahls und Sachbeschädigung. Die mutmaßlichen Serientäter sollen insgesamt etwa 18 000 Euro erbeutet und einen Schaden von rund 200 000 Euro angerichtet haben. Tatorte waren neben Haltestellen der Üstra in Hannover auch die Bahnhöfe von Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, Maschen (Landkreis Harburg) sowie Sehnde in der Region Hannover.