Hannover

Erklärung zu tödlichen Messerstichen auf Freundin erwartet

13.11.2019, 01:27 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau auf einem Sportplatz bei Hameln wird sich der Angeklagte heute voraussichtlich erstmals zu dem Verbrechen äußern. Der 23 Jahre alte Deutsche soll der 25-Jährigen im Mai dreimal tief in den Hals gestochen haben, wie ein Sprecher des Landgerichts Hannover sagte. Zudem soll er ihr Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Die Frau starb noch am Tatort in Grohnde an der Weser. Ein Anwohner entdeckte die Leiche am folgenden Tag in einer Holzhütte auf dem Sportplatz. Der 23-Jährige wurde wenig später festgenommen, er ist wegen Totschlags angeklagt. Angeklagter und Opfer sollen eine Beziehung gehabt haben.