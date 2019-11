Hannover

96-Coach Kocak: Hannovers Spieler "ziehen sehr gut mit"

19.11.2019, 13:01 Uhr | dpa

Hannovers Trainer Kenan Kocak hat nach den ersten Arbeitstagen bei seinem neuen Club nach eigenen Angaben einen positiven Eindruck von der 96-Mannschaft. "Die Jungs ziehen alle sehr gut mit", sagte der 38-Jährige, der am vergangenen Freitag als Nachfolger von Mirko Slomka vorgestellt worden war. Kocak hatte zuvor unter anderem den SV Sandhausen und Waldhof Mannheim trainiert. Sein Pflichtspieldebüt für Hannover gibt er am kommenden Montag im Heimspiel gegen Darmstadt 98. Nachdem Hannover zuletzt viermal in Serie nicht gewann und in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang 15 abrutschte, soll gegen die Hessen endlich wieder ein Sieg her.