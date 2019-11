Langenhagen

Initiative gegen Nachtflüge: "Müssen leider weitermachen"

21.11.2019, 10:32 Uhr | dpa

Eine Bürgerinitiative gegen Nachtflüge am Flughafen Hannover hält das geplante Anflugverbot für besonders laute Flugzeuge für nicht weitreichend genug. "Wir müssen schlafen können, aus gesundheitlichen Gründen", sagte Katrin Bittner von der Initiative Besser ohne Nachtflug (BON-HA) am Donnerstag. Das Wirtschaftsministerium hatte zuvor mitgeteilt, Ministerium und Airport seien sich darüber einig, dass Fracht- und Passagiermaschinen der Lärmschutzanforderung Kapitel 3 die nächtliche Landung in Hannover untersagt werden soll. "Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber das kann uns noch nicht reichen", sagte Bittner. "Wir müssen leider weitermachen mit unserer Initiative."

Ein vollständiges Nachtflugverbot hätte für den Flughafen Hannover nach eigener Darstellung weitreichende wirtschaftliche Folgen. Bei einem Nachtflugverbot für alle Maschinen wäre einem Gutachten des Flughafens zufolge ein Drittel der rund 10 000 Arbeitsplätze bedroht.