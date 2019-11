Hannover

Hausärzte stellen Impf-App für Patienten und Ärzte vor

22.11.2019, 03:50 Uhr | dpa

Weil Impfpässe nicht selten verloren gehen, wollen niedersächsische Hausärzte ihren Patienten eine neue App anbieten. Ziel sei ein offenes System für Patienten und Mediziner, um Impf-Einträge digital zu erfassen und die Daten verlässlich auszutauschen, teilte der Hausärzteverband Niedersachsen mit. Heute (15.30 Uhr) wird das Pilotprojekt "impf.app" in Beisein von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) in Hannover vorgestellt. Mit Impfungen seien schwere Krankheitsverläufe, in Einzelfällen sogar tödliche Komplikationen vermeidbar, sagte Verbandschef Matthias Berndt. Einzelne Krankenkassen bieten bereits derartige Apps für ihre eigenen Versicherten an, das Berliner Robert-Koch-Institut hat eine Impf-App für Ärzte entwickelt.