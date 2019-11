Hannover

Montagabend-Spiel als Premiere für neuen 96-Trainer Kocak

25.11.2019, 01:48 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 bestreitet an diesem Montagabend sein erstes Spiel unter dem neuen Trainer Kenan Kocak. Gegner in der HDI Arena ist um 20.30 Uhr der SV Darmstadt 98. Hannover steht in dieser Partie unter großem Druck, da der Bundesliga-Absteiger auch in der Zweiten Liga auf den 16. Platz abgerutscht ist und in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen hat. Der 38 Jahre alte Kocak löste während der Länderspiel-Pause Mirko Slomka ab und war zu Beginn dieses Jahres auch bei den Darmstädter "Lilien" als Trainer im Gespräch.