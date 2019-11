Hannover

In Bremen sinkt die Zahl der Arbeitslosen leicht

29.11.2019, 10:17 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen hat sich im November im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war es allerdings ein Anstieg um 5,4 Prozent. Insgesamt waren im November rund 35 200 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Quote sank leicht von 10 Prozent im Oktober auf nun 9,8 Prozent, wie die Arbeitsagentur am Freitag mitteilte. Für das kleinste Bundesland sei das ein relativ niedriger Wert, hieß es. "Vor allem für Frauen war der November ein guter Monat, unter ihnen ist die Arbeitslosigkeit am stärksten gesunken", sagte die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh. "Ein wichtiger Grund ist, dass im Vorweihnachtsgeschäft gerne zusätzliche Kräfte einstellt werden und das sind überwiegend Frauen."