Hannover

Niedersachsen-Monitor analysiert Entwicklung des Landes

06.12.2019, 01:51 Uhr | dpa

Nach einer jahrelangen Aufwärtsentwicklung geraten Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Niedersachsen in schwierigeres Fahrwasser. Über die aktuelle konjunkturelle Lage und andere Trends informiert das Landesamt für Statistik heute bei der Vorlage des Niedersachsen-Monitors 2018. Die Analyse zeigt die Entwicklung und Positionierung Niedersachsens im Bund-Länder-Vergleich in elf Kategorien auf. Unter anderem geht es um die Bevölkerungsentwicklung, den Bildungsbereich, die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Umwelt und Energie. Auch auf die Einkommensentwicklung der Bevölkerung wird geschaut.