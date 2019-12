Hannover

Niedersachsen investiert Millionen in den Nahverkehr

09.12.2019, 06:31 Uhr | dpa

Für den regionalen Nahverkehr mit Bahnen und Bussen stehen in Niedersachsen in diesem Jahr mehr als 800 Millionen Euro zur Verfügung. Mit rund 488 Millionen Euro sei ein Großteil davon an die Bahnunternehmen gegangen, teilte das Verkehrsministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Geld floss praktisch als Zuschuss für Betrieb und Ausbau, weil die Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen nicht reichen, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

Der größte Posten stammte aus sogenannten Regionalisierungsmitteln vom Bund, mit denen die Länder seit der Bahnreform 1996 den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) finanzieren. 2019 waren dies laut Ministerium rund 733 Millionen Euro, von denen bis Ende November etwa 645 Millionen verbraucht waren. Wegen solcher Restsummen übte der Bundesrechnungshof im Oktober Kritik an den Ländern. Die Kassenprüfer halten es nicht für ausgeschlossen, dass Länder mehr bekommen, als sie eigentlich benötigen.