Hannover

Handballer bestohlen: Einbruch bei den Hannover "Recken"

11.12.2019, 21:31 Uhr | dpa

In der Umkleidekabine des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ist am Mittwoch während des Trainings eingebrochen worden. Diebe entwendeten dort Handys und andere Wertsachen, während sich die Spieler in der Halle auf ihr Auswärtsspiel am Donnerstagabend bei den Eulen Ludwigshafen vorbereiteten. Torwart Domenico Ebner machte den Vorfall bei Instagram öffentlich, die "Bild"-Zeitung berichtete am Mittwoch als Erster darüber. Vor dem Spiel in Ludwigshafen stehen die "Recken" in der Bundesliga-Tabelle auf Platz vier.