Hannover

Rita und Anouk: Polizistinnen zeigen Gesicht bei Instagram

12.12.2019, 03:52 Uhr | dpa

Soziale Medien werden für die Polizei immer wichtiger, nicht nur bei der Verbrecherjagd. Seit gut einem Monat geben zwei niedersächsische Beamtinnen von der Bereitschaftspolizei bei Instagram Einblick in ihren Arbeitsalltag. Rita Laschenko (28) vom Standort Oldenburg sowie Anouk Retzlaff (33) aus Hannover posten regelmäßig Videos und Fotos von Einsätzen und deren Vorbereitungen. Beide haben bereits mehr als 2000 Abonnenten. Heute stellen sich die beiden jungen Frauen in Hannover vor. Zudem erläutern Polizeipräsidentin Christiana Berg sowie der Chef der Bereitschaftspolizei, Guido von Cyrson, ihre Erwartungen an den Social-Media-Auftritt.

Vielerorts präsentiert sich die Polizei bereits in sozialen Medien, dabei stehen oft einzelne Personen im Mittelpunkt. Zum Beispiel sind bei Youtube Videos der Berliner Polizeianwärterin Helena zu sehen - dazu gibt es einen Internet-Link mit dem Aufruf "Jetzt Polizistin werden!"