Hannover

Grüne fordern eine Milliarde Euro für den Klimaschutz

12.12.2019, 15:11 Uhr | dpa

Die Grünen wollen den Klimaschutz in Niedersachsen mit einem Fonds von einer Milliarde Euro ausbauen. Das Paket soll sich aus 570 Millionen Euro aus dem Haushalt 2020 und einer Verpflichtungsermächtigung von 430 Millionen Euro für 2021 zusammensetzen, wie der Grünen-Haushaltspolitiker Stefan Wenzel am Donnerstag in Hannover sagte. Mit dem Geld soll unter anderem die energetische Sanierung von Gebäuden vorangetrieben werden, allein dafür sind 350 Millionen Euro vorgesehen. Mehr als 160 Millionen Euro werden für die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs veranschlagt - ein Teil davon aus dem Klimaschutzfonds.

Von der sogenannten schwarzen Null, also dem Verzicht auf neue Schulden, wollen die Grünen zunächst nicht abweichen. Perspektivisch seien sie dazu aber bereit, sagte Wenzel. Finanziert werden solle der Klimaschutzfonds unter anderem aus Rücklagen, einem höheren Förderzins auf Erdöl und Erdgas und einer Beteiligung der Bundesländer an den Einnahmen aus der Versteigerung der 5G-Lizenzen.