Hannover

Schnellfahrstrecke Göttingen-Hannover geht wieder in Betrieb

15.12.2019, 01:37 Uhr | dpa

Ab heute verkürzt sich die Fahrzeit von ICE-Zügen zwischen Göttingen und Hannover auf gut eine halbe Stunde. Denn mit dem Fahrplanwechsel wird die sanierte Schnellfahrstrecke der Bahn auf diesem Abschnitt offiziell wieder freigegeben. Der erste ICE werde in Hannover um 6.26 Uhr in Richtung Göttingen starten, sagte eine Bahnsprecherin. In der Gegenrichtung fährt der erste ICE um 7.44 Uhr los. Während der mehrmonatigen Sanierungszeit waren alle Züge über eine Nebenstrecke umgeleitet worden, so dass die Fahrt zwischen Göttingen und Hannover rund eine Stunde dauerte.

Die Generalsanierung war nach Angaben der Bahn unvermeidbar. Denn der 89 Kilometer lange Abschnitt Göttingen-Hannover, der Teil der Schnellfahrstrecke Würzburg-Hannover ist, war wie die ganze Trasse fast 30 Jahre lang im Dauerbetrieb.

Außer den Gleisen wurden auch neun Tunnel und acht Talbrücken erneuert. Zudem wurden die Oberleitungen und zahlreiche technische Einrichtungen auf den neuesten Stand gebracht. Die Kosten der Sanierung bezifferte die Bahn auf rund 175 Millionen Euro. Auch der Rest der 327 Kilometer langen Schnellfahrstrecke Würzburg-Hannover soll in Etappen bis 2023 saniert werden. Auf der Strecke verkehren täglich rund 110 Fernverkehrszüge mit bis zu Tempo 280 sowie rund 25 Güterzüge.