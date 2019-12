Hannover

Anti-Korruptions-Organisation kritisiert Karenzzeitgesetz

17.12.2019, 10:46 Uhr | dpa

Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International hat das neue Karenzzeitgesetz in Niedersachsen als "bundesweit schwächste" Regelung dieser Art kritisiert. Der Landtag hatte am Montag beschlossen, dass wechselwillige Minister in Niedersachsen vor Annahme eines Jobs in der freien Wirtschaft künftig 18 Monate warten müssen, wenn öffentliche Interessen beeinträchtigt werden könnten.

"18 Monate sind als Abkühlphase eindeutig zu kurz", urteilte Norman Loeckel von der Anti-Korruptions-Organisation. "Wir fordern eine Karenzzeit von drei Jahren." Auch dass die Entscheidungsgewalt über eine solche Zeit bei der Landesregierung liege, könne den Eindruck erwecken, dass eine Entscheidung nicht unabhängig getroffen werde. "Kritisch sehen wir auch, dass keinerlei Sanktionen bei Vorliegen von Verstößen gegen Karenzzeitregelungen vorgesehen sind", bemängelte Loeckel von Transparency.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte erklärt, Niedersachsen sei das siebte Bundesland mit einer solchen Regelung. Die Diskussion über die Einführung einer Karenzzeit war im Sommer aufgekommen, als Umweltminister Olaf Lies (SPD) ein Angebot des Energie-Lobbyverbands BDEW vorliegen hatte.