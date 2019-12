Hannover

Als blinder Pastor im Weihnachtsgottesdienst

18.12.2019, 05:47 Uhr | dpa

Die Weihnachtszeit ist besonders für Geistliche eine stressige Zeit. Auch der blinde Pastor Andreas Chrzanowski hat alle Hände voll zu tun. Wie geht er mit der Weihnachtszeit und den Erwartungen vieler Menschen um? Besonders gutbesuchte Weihnachtsmärkte stellten ihn oft vor Herausforderungen: "Es gibt auch manchmal zu viele Gerüche. In einer so lauten Umgebung, kann man schon mal leicht die Orientierung verlieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Frage: Herr Chrzanowski, was ist für Sie als Pastor die besondere Herausforderung in der Weihnachtszeit?

Antwort: In der Weihnachtszeit sind die Erwartungen der Leute, die zu den Gottesdiensten kommen, sehr hoch. Und das spüren Pastoren sicherlich auch innerlich. Deshalb gibt es vielleicht eine gefühlte Herausforderung, um den Menschen was Gutes mit auf dem Weg zu geben oder besonders schöne Gottesdienste zu gestalten.

Frage: Gestalten Sie ihre Gottesdienste alleine?

Antwort: Wenn ich in einer fremden Kirche bin, bin ich oft etwas früher da und versuche die Schritte dort abzulaufen. Wenn mir eine Kirche fremd ist, präge ich sie mir relativ schnell ein. Wenn ich eine Kirche gut kenne, dann brauche ich auch keine Hilfe, dann kennen meine Füße den Weg automatisch. In einem Weihnachtsgottesdienst hat man natürlich als blinder Mensch noch eine besondere Herausforderung, weil natürlich sehr viele Menschen die Gottesdienste besuchen. Da muss man dann tatsächlich gut hören und vielleicht doch mal mehr Hilfe in Anspruch nehmen, damit man die kleinen Kinder, die dann umherlaufen, auch wahrnimmt. Und fürs Kerzenanzünden hat man in der Kirche ja den Küster.

Frage: Merken Sie, wenn sie vorne auf der Kanzel stehen, ob ein Gottesdienst, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, gut besucht ist?

Antwort: Man hört es, ja. Man kriegt ein gutes Gespür für die Zuhörer, das entwickelt man im Laufe der Zeit. Ich höre zum Beispiel bei einer Predigt, ob die Leute mir zuhören oder nicht. Wenn ich das merke, dann reagiere ich auch darauf.

Frage: Gerade zur Adventszeit gibt es ja überall die verschiedensten Gerüche. Nehmen sie die besonders wahr?

Antwort: Seit meiner Erblindung reagiere ich sehr stark auf Gerüche. Neben dem Hören ist das der Sinn, der sich bei mir sehr stark entwickelt hat. Und es gibt auch manchmal zu viele Gerüche: Weihnachtsmärkte sind da schon besondere Herausforderungen. In einer so lauten Umgebung kann man schon mal leicht die Orientierung verlieren. Deswegen sind Innenstädte manchmal eine ganz schöne Herausforderung für mich.

ZUR PERSON: Pastor Andreas Chrzanowski wohnt in Hannover und ist 57 Jahre alt. Er ist der Beauftragte für Blinden-, Taubblinden- und Sehbehindertenseelsorge der Landeskirche Hannovers. Er ist während seines Studiums erblindet.