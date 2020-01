Hannover

Feinstaub-Belastung in Niedersachsen 2019 gering

01.01.2020, 11:24 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr kaum Probleme mit Feinstaub in der Luft gegeben. Der Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde bis einschließlich 30. Dezember nur vereinzelt überschritten, wie aus aktuellen Messdaten des Umweltbundesamtes hervorgeht. Von den erlaubten 35 Überschreitungen waren die Messstellen in Niedersachsen weit entfernt - maximal gab es je sechs Überschreitungstage in Hannover und Osnabrück. In Oldenburg wurden die Werte an vier Tagen überschritten.

Damit hat sich die Luftqualität in puncto Feinstaub im Vergleich zum Vorjahr in Niedersachsen verbessert. 2018 gab es noch an zehn Tagen Überschreitungen des zulässigen Mittelwertes in Osnabrück, in Göttingen und Wolfsburg an neun Tagen.

Zum Jahreswechsel gibt es aber in der Regel einen Anstieg der Luftschadstoffe wegen des Silvesterfeuerwerks. Das Einatmen von Feinstaub kann nach Angaben des Umweltbundesamtes die Gesundheit gefährden.