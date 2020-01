Hannover

Mehr als Hälfte der Kliniken fürchtet Verschlechterung

06.01.2020, 12:10 Uhr | dpa

Mehr als die Hälfte der Kliniken in Niedersachsen fürchtet durch die Einführung von Pflegebudgets in diesem Jahr eine wirtschaftliche Verschlechterung. Lediglich 17 Prozent der Krankenhäuser gehen von einer Verbesserung aus, wie die niedersächsische Krankenhausgesellschaft nach einer Umfrage am Montag mitteilte.

Seit Jahresbeginn werden die Kosten für die Pflege von Patienten aus den Pauschalen pro Patient im Krankenhaus herausgelöst. Nun werden die individuellen Pflegekosten berücksichtigt. Ohnehin hat sich die wirtschaftliche Lage der Kliniken nach der Umfrage, an der sich 140 der 172 Krankenhäuser beteiligt haben, verschlechtert.

Weniger als die Hälfte der Kliniken erzielte demnach 2018 ein positives Ergebnis. Basierend auf den ersten beiden Quartalen 2019 rechnen 38,1 Prozent mit einem negativen und 27,3 Prozent mit einem lediglich ausgeglichenen Ergebnis. Für das Jahr 2020 rechnet ein Großteil der Krankenhäuser mit einer weiteren Verschlechterung der Situation.

Neben der wirtschaftlichen Lage macht den Kliniken nach Angaben der Krankenhausgesellschaft vor allem der Fachkräftemangel zu schaffen. 94 Prozent der Häuser sagten in der Umfrage, dass es schwierig beziehungsweise sehr schwierig sei, offene Stellen im ärztlichen Dienst zu besetzen. Für den Pflegedienst gaben dies 92 Prozent an.