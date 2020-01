Hannover

Monteur kommt wegen zu hoher Rechnung vor Gericht

09.01.2020, 06:28 Uhr | dpa

Wegen strafbaren Wuchers steht am Donnerstag (10.30 Uhr) der Monteur eines Schlüsseldienstes in Hannover vor Gericht. Der 24-Jährige hatte im März 2018 für ein ausgesperrtes Ehepaar die Tür zur Wohnung geöffnet, in der sich noch die zweijährige Tochter aufhielt. Anschließend präsentierte er für das Öffnen mit einem Draht und den Austausch des Schließzylinders eine Rechnung von 746,96 Euro, den der Vater der Zweijährigen sogleich per EC-Karte bezahlte.

Immer wieder nutzen Schlüsseldienste die Notsituation von Menschen aus, die nicht mehr in ihre Wohnung kommen, und verlangen überzogene Preise. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät, schon vor der Anfahrt der Monteure am Telefon einen Festpreis zu vereinbaren.

Laut Anklage nutzte der Monteur aus, dass das Paar noch unter dem Eindruck der Belastung und Angst um die Tochter stand. Der marktübliche Preis für seine Leistung liege bei 200 Euro. Das Landgericht verhandelt über die Berufung des Angeklagten. Der Mann war bereits vom Amtsgericht Burgwedel zu einer Geldstrafe verurteilt worden.