Hannover

"Medien": Grünen-Politikerin für DGB-Vorstand im Gespräch

21.01.2020, 09:26 Uhr | dpa

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag, Anja Piel, soll nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" in den DGB-Vorstand nach Berlin wechseln. Piel könnte demnach für die Nachfolge der beim Deutschen Gewerkschaftsbund für Sozialpolitik zuständigen Grünen-Politikerin Annelie Buntenbach vorgeschlagen werden, die im Februar 65 Jahre alt wird und dann in Ruhestand geht. Das Nachfolgeverfahren wird nach dpa-Informationen aber frühestens im März abgeschlossen. Piel sagte dazu: "Ich bitte um Verständnis, dass ich den Medienbericht über einen bevorstehenden Wechsel in den geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand nicht kommentiere."

Die 54-jährige Piel ist Industriekauffrau, sie führt die Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag seit 2013.