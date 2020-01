Hannover

Pistorius kündigt Bundesratsinitiative gegen Hass im Netz an

30.01.2020, 18:21 Uhr | dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat eine Bundesratsinitiative zur besseren Bekämpfung von Hasskriminalität in sozialen Medien angekündigt. Ziel sei, dass die Verfasser von Hasspostings für die Behörden identifizierbar sein müssen, sagte Pistorius am Donnerstag im Landtag in Hannover. In das Netzwerkdurchsetzungsgesetz solle daher eine Identifikationspflicht aufgenommen werden, die Nutzer von sozialen Netzwerken bei der Anmeldung verpflichtet, Namen, Anschrift und Geburtsdatum anzugeben. Die Regelung solle auch für Spieleplattformen gelten, da deren Messengerdienste und Kommunikationsmöglichkeiten ebenfalls für das Verbreiten von Hassbotschaften genutzt werden.