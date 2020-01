Hannover

Landtag befasst sich mit Kinderschutz und ländlichem Raum

31.01.2020, 03:34 Uhr | dpa

Der Landtag in Hannover berät am heutigen Freitag (9.00 Uhr) über die Förderung des ländlichen Raums, die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder und die Weiterentwicklung des Kinderschutzes. Außerdem geht es um eine Abschaffung der viel diskutierten neuen Kassenbonpflicht sowie die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Ländern der Erde, aus denen viele Einwohner Richtung Deutschland und Europa aufbrechen. Auch das Bekämpfen des Missbrauchs von Sozialleistungen steht auf der Tagesordnung.