Hannover

Niedersachsens Industrie bekommt im Dezember mehr Aufträge

04.02.2020, 12:07 Uhr | dpa

Trotz aller Konjunktursorgen hat die niedersächsische Industrie im Dezember 2019 steigende Auftragseingänge verzeichnet. Die Bestellungen von Industriegütern aus niedersächsischer Produktion wuchsen um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik (LSN) am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Inlandsbestellungen und Auslandsorders legten demnach gleichermaßen um 2 Prozent zu.

Gefragt waren besonders die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (plus 14 Prozent), Maschinenbau (plus 11 Prozent) und Metallerzeugnisse (plus 1 Prozent). Bei Autos und Autoteilen (minus 3 Prozent) oder Metallerzeugung und -bearbeitung (minus 2 Prozent) gab es rückläufige Bestellungen.

Das Gesamtjahr 2019 brachte der niedersächsischen Industrie den Angaben zufolge eine rückläufige Auftragsentwicklung - im Vergleich zum Vorjahr sank die Nachfrage um 3 Prozent. Die Inlandsbestellungen blieben dabei auf dem Niveau des Vorjahres, die Auslandsaufträge gaben um 6 Prozent nach.