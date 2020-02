Hannover

Hannovers Handballer gewinnen Heimspiel gegen Ludwigshafen

09.02.2020, 18:56 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat nach zwei Spielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die "Recken" gewannen am Sonntag mit 25:23 (12:13) gegen die vom Abstieg bedrohten Eulen Ludwigshafen und schoben sich mit 34:12 Punkten wieder auf Rang drei der Tabelle vor. "Am Ende des Tages war es wieder ein Sieg der Moral. Mitte der zweiten Hälfte stand das Spiel für uns auf der Kippe. Umso mehr freut es mich, dass wir das Spiel drehen konnten", sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. Erfolgreichster Werfer der Niedersachsen war Nationalspieler Timo Kastening mit acht Treffern.